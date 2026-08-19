Google прекратит производство смартфонов Pixel в Китае, а также смарт-часов и наушников
Новости

Google прекратит производство смартфонов Pixel в Китае, а также смарт-часов и наушников

Компания последует примеру южнокорейского гиганта.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:22
Google прекратит производство смартфонов Pixel в Китае, а также смарт-часов и наушников

Издание Nikkei Asia выяснило, что Google сообщила поставщикам о планах прекратить производство всех своих продуктов в Китае со следующего года. Это касается смартфонов Pixel, смарт-часов и беспроводных наушников. Поисковый гигант идёт на такой шаг из-за напряжённой обстановки между Вашингтоном и Пекином с целью уменьшить зависимость от Китая.

Фанатам устройств от Google не стоит переживать что девайсы Pixel исчезнут навсегда, компания продолжит их выпускать, но производство полностью перенесёт во Вьетнам и Индию, где в последние годы расширяет свои производственные мощности. Более того, планируется увеличение поставок смартфонов.

По словам источника, в планах Google в этом году отгрузить на 8-10% больше смартфонов Pixel в сравнении с прошлогодними 12 миллионами единиц. Это станет возможным благодаря удержанию хороших цен на свою продукцию на фоне, когда все телефоны дорожают. Для удержания цен на устройства Pixel, поисковый гигант будет совмещать заказы на чипы памяти для смартфонов с заказами микросхем для облачных вычислений, что позволит сэкономить, делая более крупный заказ. Переговоры с тремя лидерами рынка памяти уже ведутся, среди которых: Samsung, SK Hynix и Micron.

Если план Google о полном переносе производства осуществится, то поисковый гигант станет вторым мировым производителем смартфонов, который предпринял подобный шаг, после Samsung. Google легко это будет сделать, поскольку компания официально не продаёт телефоны в Китае, а Samsung было легко, потому что её доля рынка в Китае мала.

Обсудить

Главное по теме

Новости Google впервые показала Pixel Watch 5 до презентации

Компания опубликовала официальный тизер новых умных часов за несколько недель до анонса.
Новости Google представила Gemini 3.6 Flash и ещё две новые ИИ-модели Новости YouTube признал проблему с режимом «картинка в картинке» на iPhone и Android

Похожие материалы

Google Смартфоны Pixel смогут выполнять больше ИИ-задач прямо на устройстве

Google представила облегчённую модель Gemma 4 E2B for TPU, оптимизированную для процессоров Tensor в смартфонах Pixel.

 Fitbit Google научила Fitbit работать с ИИ-агентами

Google выпустила инструмент для анализа сна, пульса и активности через терминал.

 Gemini Google представила умную колонку Home Speaker с ИИ-ассистентом Gemini

Она понимает сложные команды без точных фраз.

 Google Пользователи Google Earth теперь могут летать над Землёй

Пользователи могут управлять виртуальным самолётом и исследовать мир с высоты полёта прямо в браузере.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

В России произошел массовый сбой: пользователи жалуются на Steam, Discord, VK и другие сервисы LEGO воссоздала культовый Бэтмобиль из фильма 1992 года на 2269 деталей Представлен iQOO Neo 11 Ultra — субфлагман на Dimensity 9500M с крутым дисплеем и ёмким аккумулятором «Фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на видео до презентации Nothing опубликовала тизеры TWS-наушников CMF Buds Neo Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

12 августа · HUAWEI

Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Огромный экран, корпус 4,7 мм и клавиатура, которая меняет всё.
  1. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
  2. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  3. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  4. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  5. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
Смотреть все обзоры →