Google прекратит производство смартфонов Pixel в Китае, а также смарт-часов и наушников

Издание Nikkei Asia выяснило, что Google сообщила поставщикам о планах прекратить производство всех своих продуктов в Китае со следующего года. Это касается смартфонов Pixel, смарт-часов и беспроводных наушников. Поисковый гигант идёт на такой шаг из-за напряжённой обстановки между Вашингтоном и Пекином с целью уменьшить зависимость от Китая.

Фанатам устройств от Google не стоит переживать что девайсы Pixel исчезнут навсегда, компания продолжит их выпускать, но производство полностью перенесёт во Вьетнам и Индию, где в последние годы расширяет свои производственные мощности. Более того, планируется увеличение поставок смартфонов.

По словам источника, в планах Google в этом году отгрузить на 8-10% больше смартфонов Pixel в сравнении с прошлогодними 12 миллионами единиц. Это станет возможным благодаря удержанию хороших цен на свою продукцию на фоне, когда все телефоны дорожают. Для удержания цен на устройства Pixel, поисковый гигант будет совмещать заказы на чипы памяти для смартфонов с заказами микросхем для облачных вычислений, что позволит сэкономить, делая более крупный заказ. Переговоры с тремя лидерами рынка памяти уже ведутся, среди которых: Samsung, SK Hynix и Micron.

Если план Google о полном переносе производства осуществится, то поисковый гигант станет вторым мировым производителем смартфонов, который предпринял подобный шаг, после Samsung. Google легко это будет сделать, поскольку компания официально не продаёт телефоны в Китае, а Samsung было легко, потому что её доля рынка в Китае мала.