Утечка рассекретила спецификации новых Pixel 6

В сети появились новые данные о спецификациях будущих смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Похоже, новинки на сей раз будут по-настоящему флагманскими.

«Прошке» приписывают экраны 6,7-дюймовые OLED-экраны с разрешением uad HD и частотой 120 Гц. Обещан также экранный сканер отпечатка пальца, поддержка mmWave 5G, а также основная камера на 50 МП. Для «Пикселей» это настоящий прорыв. Отдельно отметим возможное наличие 5-кратного оптического зума.

Pixel 6 будет оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Батарея будет менее ёмкой, хотя точных показателей нет.

А вот насчёт процессора кое-что известно. Утверждается, что новинки получат фирменный чип Whitechapel, разработанный в Google совместно с Samsung. Инсайдер Макс Вайнбах предупреждает, что новинка вряд ли сможет впечатлить пользователей чистой производительностью. Вместо этого Whitechapel получит продвинутые ИИ-возможности, что позволит улучшить фото- и видеовозможности грядущих флагманов.

При этом Вайнбах считает, что чип Whitechapel по производительности расположится между Snapdragon 865 и Snapdragon 888. Иначе говоря, он будет сравним со Snapdragon 870. И это будет весьма мощной заявкой на рынке.

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