Samsung Galaxy S22 Ultra показали на официальных фото

Инсайдер и сетевой информатор Эван Бласс опубликовал новые качественные рендеры и фотографии будущего флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra. Ожидается, что его покажут в рамках мероприятия Samsung Galaxy Unpacked.

На изображениях видно, что новинка не слишком отличается от Note 20 Ultra, который выпустили ещё в августе 2020 года. Так что вопрос преемственности можно считать закрытым.

Что касается характеристик, то новинка получит 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1750 нит.

Основная камера получит модули на 108 + 12 + 10 +10 МП, фронтальная — 40 МП. Обещана поддержка записи видео 8K Super HDR. Отметим также, что фото на 108 МП будут больше по размеру, а на сохранение потребуется до двух секунд. Судя по фото, ожидаются зелёный и бордовый варианты, но, очевидно, будут и другие цвета.

Также на изображениях показали комплект поставки. В коробке будет сам телефон, стилус S-Pen, кабель USB-С и скрепка для извлечения SIM-карты. А вот зарядного устройства не будет.

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