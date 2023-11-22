Первый тизер GTA 6 может выйти раньше The Game Awards 2023: названа дата

Первый тизер новой части Grand Theft Auto появится за несколько дней до The Game Awards 2023, сообщает анонимный источник со ссылкой на родственника, работающего в компании Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

По данным информатора, в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) запланирована публикация зашифрованного сообщения, которое станет доступным 3 декабря.

При этом, как утверждает источник, администраторами сообщения являются исполнительный вице-президент по маркетингу Rockstar Games Марк Адамсон и организатор церемонии The Game Awards Джефф Кейли.

Учитывая тот факт, что информацию распространяет анонимный источник, сложно оценить ее достоверность. Однако, все-таки существует вероятность, что первый анонс GTA 6 может быть сделан в воскресенье, 3 декабря. Возможно, дебютный тизер GTA 6 появится в этот день, а более полное представление игры проведут в рамках The Game Awards 2023.

Напомним, в начале ноября Rockstar Games официально анонсировала следующую часть Grand Theft Auto. Первый трейлер игры компания пообещала представить уже в декабре. По первоначальным слухам, это должно случиться на The Game Awards. Нам остается только ждать.