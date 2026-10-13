Rockstar готовит GTA VI для ПК на начало 2027 года

Rockstar Games планирует выпустить GTA VI на ПК в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает GamesBeat со ссылкой сразу на четыре источника в игровой индустрии.

По информации издания, компания не хочет надолго откладывать ПК-релиз из-за огромных затрат на разработку GTA VI. Выход игры на ещё одной крупной платформе позволит Rockstar быстрее расширить аудиторию и увеличить продажи.

Косвенно с этой информацией совпадают недавние слова главы Twitch Дэна Клэнси. В сентябре он заявил, что GTA VI Online должна выйти в 2027 году. При этом Rockstar пока не анонсировала ни отдельный онлайн-режим, ни сроки выхода игры на ПК.