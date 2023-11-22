Первый рендер HUAWEI nova 12 с кольцевой вспышкой просочился в сеть

HUAWEI готовит к выходу новую линейку смартфонов nova 12. На фоне этого в сеть просочился рендер, который приоткрывает завесу тайны касаемо возможного внешнего вида устройства. Дизайн смартфона подтверждается ранее опубликованным чехлом.

Согласно изображению, на котором представлена задняя панель смартфона, nova 12 получит измененный блок камер, включающий в себя три сенсора. Вокруг основной камеры расположился золотой круг, как в предшествующих моделях, в частности, смартфоне HUAWEI nova 11 Pro, обзор на который опубликован на нашем сайте.

Что касается расположения камер, то оно изменилось. Так, объектив, который в nova 11 располагался выше основной камеры, «переехал» вниз. Кроме того, нет отдельного модуля вспышки, так как она теперь выполнена в виде кольца вокруг одной из камер.

На рендере также можно заметить выступающую кнопку питания, что может свидетельствовать об OLED-экране со встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Ранее в сети появлялась информация о характеристиках HUAWEI nova 12. По слухам, устройство получит процессор Kirin 830, батарею на 4800 мАч, дисплей на 120 Гц, три задние камеры (50 Мп + 12 Мп + 8 Мп), а также фронталку на 60 Мп. При этом Pro-версия устройства может получить еще неанонсированный процессор Kirin девятой серии с поддержкой 5G.