Первый iPad Pro с OLED дисплеем выйдет в следующем году

Согласно последним отчетам, Apple начала интеграцию OLED-дисплеев в iPad Pro и MacBook Pro. Первые планшеты с такими экранами могут выйти в 2024 году, а ноутбуки в 2026 году.

Сообщается, что сейчас началась работа над 11-дюймовыми и 12,9-дюймовыми OLED-панелями для iPad и 14-дюймовых и 16-дюймовых для MacBook Pro.

Переход с ЖК-дисплеев на OLED позволяет устройству потреблять меньше энергии, а также улучшает передачу цвета и повышает контрастность.

По словам аналитика Росса Янга, первые iPad Pro с OLED-панелью будут оснащены более крупными 11,1-дюймовыми и 13-дюймовыми дисплеями по сравнению с текущими моделями.