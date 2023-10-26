Первый флагман на чипе Snapdragon 8 Gen 3 поступит в продажу уже сегодня

Сегодня в 14:00 по московскому времени состоится презентация смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro на новейшей флагманской платформе Snapdragon 8 Gen 3. Грядущие новинки покупателям не придётся долго ждать, компания уже объявила, что начала собирать предзаказы в официальном магазине Xiaomi на торговой площадке JD, а отправка начнётся сразу после презентации устройств.

Кроме этого, первые 1000 человек оформившие предзаказ, получат быструю доставку, бонусы к аккаунту, возможность оформления беспроцентной рассрочки на 24-месяца, а также можно в заказ бесплатно включить городской рюкзак Xiaomi второго поколения.

Напомним, вчера у нас вышел материал в котором флагман Xiaomi 14 показан во всех доступных расцветках на официальных изображениях.