Флагман Xiaomi 14 показали во всех расцветках на официальных изображениях

Вчера генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) показал нам смартфон Xiaomi 14 в белоснежной расцветке корпуса, а сегодня выступая на мероприятии Snapdragon Summit раскрыл остальные цветовые решения для корпуса базового флагмана.

Судя по новым промо-материалам, базовый Xiaomi 14 помимо белого цвета корпуса, предложит ещё три варианта расцветки: зелёный, розовый и чёрный.

Кроме этого, на мероприятии Snapdragon Summit было заявлено, что грядущие флагманы Xiaomi 14 и 14 Pro получат флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3, о которой мы подробно писали в этом материале.

И последние, Лэй Цзюнь на своей странички в Weibo сообщил, что Xiaomi 14 получит 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей C8 от TCL с разрешением 1,5К, плотностью пикселей 460 ppi и адаптивной частотой от 1 до 120 Гц, а яркость экрана в пике будет достигать рекордных 3000 нит.

Полноценная презентация смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro состоится уже завтра.