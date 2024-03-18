Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3 – процессор для субфлагманов с ИИ

Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8s Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу. По характеристикам и стоимости чип располагается между Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Gen 2. Уже известно, что процессор получат новинки от HONOR, iQOO, realme и Xiaomi.

Snapdragon 8s Gen 3 имеет:

основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,0 ГГц

четыре ядра высокой производительности на 2,8 ГГц

три эффективных ядра на 2,0 ГГц

Процессор поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x с максимальной частотой 4200 МГц и накопители UFS 4.0. Qualcomm обещает улучшенные возможности для фотографии и видеосъемки, а также высокую производительность в играх благодаря графическому процессору Adreno 735.

Одной из ключевых особенностей Snapdragon 8s Gen 3 является поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 7 и продвинутых возможностей генеративного ИИ. Процессор совместим с такими моделями, как Llama 2, Baichuan-7B и Gemini Nano.

Кроме того, предусмотрено управление дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления до 144 Гц или 4K при 60 Гц, а также переменная частота обновления от 1 до 240 Гц. Для внешних экранов возможно использование панелей с разрешением до 8K при 30 Гц или 1080p с частотой обновления до 240 Гц.

Сравнение Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3 Сравнение Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3 Сравнение Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3