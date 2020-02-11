Первый день продаж Samsung Galaxy S20 оказался провальным

Сегодня стартовали продажи новой линейки Galaxy S20. Она сильно отличается от предыдущей Galaxy S10 не только внешне, но остальными функциями и технологиями.

Старт продаж прошел вчера и достаточно плохо, хотя аналитики предсказывали отличную реализацию смартфонов. Из источников сообщается, что лишь на одном рынке продалось около 70 800 смартфонов линейки Galaxy S20.

Если сравнивать с прошлым годом, то линейка Galaxy S10 тогда показала продажи на уровне 140 000 единиц, а Galaxy Note10 реализовались в количестве около 220 000.

Провал в первый день продаж не указывает на проблемы в смартфоне, скорее, пользователи не хотят покупать новинки. Можно рассматривать несколько причин тому.

Во-первых, резко снизились скидки, а во-вторых, посещаемость магазинов в Южной Корее сильно упала из-за угрозы заражения коронавирусом.

Итоговый анализ новой линейки будет возможно сделать минимум через пару месяцев.