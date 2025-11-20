ИИ-браузер Comet от Perplexity добрался до Android

Perplexity представила мобильную версию браузера Comet — теперь он доступен на Android. Ранее браузер работал только на десктопе.

Приложение поддерживает голосовой режим для управления вкладками и общения с Comet Assistant, инструмент обобщения данных с нескольких вкладок, встроенный блокировщик рекламы и набор дополнительных функций, связанных с поиском и навигацией.

Comet был анонсирован в июле 2025 года как браузер с интегрированным ИИ-поиском. В нём работает агент Comet Assistant, который может выполнять рутинные задачи: от анализа информации до автоматизации типовых действий в браузере.

Первоначально доступ получали только подписчики Max за $200 в месяц. В октябре Perplexity открыла браузер для всех пользователей. В бесплатной версии доступны Comet Assistant, персональные рекомендации, а также инструменты Shopping (сравнение цен), Travel (поиск рейсов и отелей) и Finance (отслеживание бюджета).