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Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 анонсировала CD Projekt RED

CD Projekt RED анонсировала выход патча 2.01 для Cyberpunk 2077. Он будет содержать в себе исправления различных багов.

Основные изменения патча 2.01 для Cyberpunk 2077

  • Исправлены искажения, возникающие в конце задания «Кукольный домик» при выборе определенного варианта диалога с Джонни.
  • Исправлен баг, когда в ходе задания «Пропуск в высшую лигу» Ви проваливается в лифт, если частота кадров низкая.
  • Исправлено появление в пользовательском интерфейсе кнопок контроллера при игре с клавиатуры и мыши.
  • Добавлена возможность удобного переключения на ручные импланты при переборе оружия.
  • Исправлена ошибка активации задания «Заказ: Срочные новости».
  • Настроен уровень громкости автомобильного радио, который не будет слишком тихим по сравнению с другими звуками в игре.
  • Устранена проблема с поврежденными сохранениями на PlayStation и увеличен максимальный размер файла сохранения (это не восстановит сохранения, поврежденные до обновления).
  • Улучшена производительность на ПК и консолях, особенно в Догтауне.

По словам разработчиков, это лишь часть изменений. В ближайшее время патч будет доступен для установки. В случае наличия проблем с сохранениями, CDPR призывает сделать отдельное сохранение текущего прохождения игры (например, в ручном режиме) до выхода обновления 2.01.

Накануне геймдиректор Cyberpunk 2077 Габриэль Аматанджело отметил, что патч 2.0 и дополнение Phantom Liberty – последние крупные обновления для игры, а после исправления багов компания примется за разработку нового проекта.

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Источник:
CD Projekt RED
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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