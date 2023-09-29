Патч 2.01 для Cyberpunk 2077 анонсировала CD Projekt RED

CD Projekt RED анонсировала выход патча 2.01 для Cyberpunk 2077. Он будет содержать в себе исправления различных багов.

Основные изменения патча 2.01 для Cyberpunk 2077

Исправлены искажения, возникающие в конце задания «Кукольный домик» при выборе определенного варианта диалога с Джонни.

Исправлен баг, когда в ходе задания «Пропуск в высшую лигу» Ви проваливается в лифт, если частота кадров низкая.

Исправлено появление в пользовательском интерфейсе кнопок контроллера при игре с клавиатуры и мыши.

Добавлена возможность удобного переключения на ручные импланты при переборе оружия.

Исправлена ошибка активации задания «Заказ: Срочные новости».

Настроен уровень громкости автомобильного радио, который не будет слишком тихим по сравнению с другими звуками в игре.

Устранена проблема с поврежденными сохранениями на PlayStation и увеличен максимальный размер файла сохранения (это не восстановит сохранения, поврежденные до обновления).

Улучшена производительность на ПК и консолях, особенно в Догтауне.

По словам разработчиков, это лишь часть изменений. В ближайшее время патч будет доступен для установки. В случае наличия проблем с сохранениями, CDPR призывает сделать отдельное сохранение текущего прохождения игры (например, в ручном режиме) до выхода обновления 2.01.

Накануне геймдиректор Cyberpunk 2077 Габриэль Аматанджело отметил, что патч 2.0 и дополнение Phantom Liberty – последние крупные обновления для игры, а после исправления багов компания примется за разработку нового проекта.