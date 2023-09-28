CDPR в скором времени начнет разработку Cyberpunk 2

Патч Cyberpunk 2077 2.0 и дополнение Phantom Liberty станут последними крупными обновлениями для игры. После игроков ждут только небольшие исправления багов, рассказал геймдиректор Cyberpunk 2077 Габриэль Аматанджело.

По словам Аматанджело, после того, как работа над Cyberpunk 2077 окончательно подойдет к концу, «будет Cyberpunk 2, или Orion».

В октябре 2022 года CDPR впервые анонсировала продолжение Cyberpunk 2077, которое получило кодовое наименование Orion, обещая продемонстрировать «всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk». В начале лета стало известно, что Аматанджело займет пост геймдиректора Projekt Orion, а к разработке сиквела привлекут до 500 человек.