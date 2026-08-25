«Ведьмак 3» получит бесплатный ремастер с улучшенной графикой и новой боевой системой
Игры

«Ведьмак 3» получит бесплатный ремастер с улучшенной графикой и новой боевой системой

Третье крупное дополнение выйдет в 2027 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:01
«Ведьмак 3» получит бесплатный ремастер с улучшенной графикой и новой боевой системой

CD Projekt Red анонсировала The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Обновленная версия выйдет 29 сентября 2026 года и будет бесплатной для владельцев оригинальной игры.

Ремастер получит заметно переработанную графику, улучшенную боевую систему, обновленное передвижение, новое поведение монстров, переработанное дерево навыков и дополнительные добивания. В комплект также войдут дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Версии для PS4, Xbox One и первой Switch обновление не получат.

Одновременно CD Projekt Red показала новый трейлер дополнения «Баллады прошлого». Оно станет третьим крупным расширением для «Ведьмака 3» и выйдет в 2027 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Дополнение создается вместе со студией Fool’s Theory.

Трейлер на YouTube

Обсудить

Главное по теме

Игры CD Projekt Red нацелилась выпустить «Ведьмак 4» в 2028 году

«Ведьмак 4» станет началом новой саги, а до его выхода студия покажет дополнение Songs of the Past для…
Игры Названа возможная дата выхода продолжения Cyberpunk 2077 Игры CD Projekt RED показала первый геймплей «Ведьмака 4»

Похожие материалы

Ведьмак 3 Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3»

Дополнение, по слухам, станет «мостом» к «Ведьмаку 4».

 CD Projekt RED Стартовала полноценная разработка нового «Ведьмака»

Пока нет даже ориентировочных сроков релиза

 CD Projekt RED CD Projekt RED выпустит сборник комиксов «Маленький Ведьмак»

Для детей и фанатов

 Nubia Red Magic 8 Pro «Ведьмак 3» запустили на Android-смартфоне в 30 FPS

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Аксессуары для Samsung Galaxy S26 FE появились в продаже до анонса Microsoft показала аксессуары Xbox к 25-летию консоли GeForce Now получит поддержку Steam Controller до конца года Nothing OS 5.0 на базе Android 17: главные изменения осеннего обновления Под видом демоверсии GTA 6 распространяют опасный вирус Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

24 августа · vivo

Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

Почти флагман, но с гораздо более приятной ценой.
  1. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  2. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  3. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  4. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
  5. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
Смотреть все обзоры →