«Ведьмак 3» получит бесплатный ремастер с улучшенной графикой и новой боевой системой

CD Projekt Red анонсировала The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Обновленная версия выйдет 29 сентября 2026 года и будет бесплатной для владельцев оригинальной игры.

Ремастер получит заметно переработанную графику, улучшенную боевую систему, обновленное передвижение, новое поведение монстров, переработанное дерево навыков и дополнительные добивания. В комплект также войдут дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Версии для PS4, Xbox One и первой Switch обновление не получат.

Одновременно CD Projekt Red показала новый трейлер дополнения «Баллады прошлого». Оно станет третьим крупным расширением для «Ведьмака 3» и выйдет в 2027 году на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Дополнение создается вместе со студией Fool’s Theory.

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