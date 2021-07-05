Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 12

В сети появился перечень смартфонов компании Xiaomi, которые получат обновление для Android 12. Эти данные получены от внутренних источников в Xiaomi и разработчиков оболочки MIUI.

Список выглядит так:

Итак, судя по опубликованным данным, новую ОС получат топовые модели Mi 2020 и 2021 годов, среднеуровневые Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi 10, Redmi K30 и Redmi K40, игровые Black Shark 3 и 4, а также некоторые модели Poco.

Обновление Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9, Redmi 9T и Redmi 9 Power почто остаётся под вопросом. А вот Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi CC9, Mi Note 10, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi 9 точно не получат Android 12.

Таким образом, обновление появится только на относительно новых и мощных моделях.

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