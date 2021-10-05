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Новости

Состоялся релиз Android 12, но ОС пока недоступна даже на «Пикселях»

Компания Google неожиданно выпустила Android 12 не 5, а 4 октября. Однако при этом новинка оказалась недоступна для смартфонов Pixel. Утверждается, что они получат её «в течение следующих недель». Скорее всего, ОС полноценно запустят с релизом Pixel 6 и Pixel 6 Pro в середине месяца.

Исходники Android 12 уже опубликованы в Android Open Source Project, однако до готовых устройств система доберётся в конце года. По данным Google, смартфоны Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi получат её не сразу.

В числе нововведений новой системы отметим новое визуальное оформление с языком дизайна Material You. Также в системе обещаны новые виджеты, шторка, управление системами умного дома, новое меню выключения и улучшения по части безопасности.

К слову, Windows 11 тоже выпустили на день раньше.

Источник:
GSMArena, Engadget

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