Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат Android 12

Компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат обновление до Android 12. В списке есть как флагманские, так и недорогие устройства бренда Redmi.

Отметим, что компания указала модели смартфонов, которые уже проходят тестирование с новой ОС. В их числе есть такие модели:

Mix 4

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11X

Mi 11X Pro

Mi 11i

Mi 11T Pro

Mi 11 Lite 4G и 5G

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10S.

Дата выхода назначена на сентябрь