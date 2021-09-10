Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат Android 12

Компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат обновление до Android 12. В списке есть как флагманские, так и недорогие устройства бренда Redmi.
Отметим, что компания указала модели смартфонов, которые уже проходят тестирование с новой ОС. В их числе есть такие модели:
- Mix 4
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 11i
- Mi 11T Pro
- Mi 11 Lite 4G и 5G
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 10S.
Дата выхода назначена на сентябрь
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