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Новости

Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат Android 12

Компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые получат обновление до Android 12. В списке есть как флагманские, так и недорогие устройства бренда Redmi.

Отметим, что компания указала модели смартфонов, которые уже проходят тестирование с новой ОС. В их числе есть такие модели:

  • Mix 4
  • Mi 11
  • Mi 11 Pro
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11X
  • Mi 11X Pro
  • Mi 11i
  • Mi 11T Pro
  • Mi 11 Lite 4G и 5G
  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10 Ultra
  • Mi 10T
  • Mi 10T Pro
  • Mi 10S.

Дата выхода назначена на сентябрь

Источник:
The GEEK

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