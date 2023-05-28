Отображение секунд в панели задач Windows 11 сокращает автономность компьютера

Влияет ли отображение секунд в системном трее Windows 11 на автономность компьютера? Это вопрос, который решил прояснить веб-сайт Neowin. Появившаяся в недавнем накопительном обновлении ОС под названием Moment 3 функция была подвергнута эксперименту на ноутбуке HP Pavilion x360 с процессором Intel Core i3 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и последней версией Windows 11. Тест проводился в режиме полета с максимальной яркостью экрана.

В ходе трех повторных тестов батарея разряжалась от 100% до 0% за 490-495 минут без включенной функции отображения секунд в таскбаре. Однако, при активации этой функции, время автономной работы сократилось до 480-486 минут. Таким образом, средняя продолжительность работы без подзарядки упала на 1,892%.

Отображение секунд в системном трее уже присутствует в Windows 10, но для активации этой функции необходимо редактировать реестр. В Windows 11 Moment 3 Microsoft решила упростить процесс, добавив переключатель в раздел «Поведение панели задач».