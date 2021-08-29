Опубликованы примерные цены на все модели iPhone 13

Зарубежное издание MyDrivers рассекретило цены новых iPhone 13. По сравнению с прошлогодними iPhone 12, стоимость на множество моделей осталась без изменений.

Подорожание предстоит флагманским модификациям iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Также в старших версиях должна появиться модель с конфигурацией памяти на 1 ТБ.

Ориентировочные цены iPhone 13:

iPhone 13 mini 64 ГБ: 5499 юаней или $849

iPhone 13 mini 128 ГБ: 5999 юаней или $926

iPhone 13 mini 256 ГБ: 6799 юаней или $1050

iPhone 13 64 ГБ: 6299 юаней или $973

iPhone 13 128 ГБ: 6799 юаней или $1050

iPhone 13 256 ГБ: 7599 юаней или $1174

iPhone 13 Pro 128 ГБ: 8499 юаней или $1313

iPhone 13 Pro 512 ГБ: 10499 юаней или $1622

iPhone 13 Pro 1 ТБ: 13299 юаней или $2054

iPhone 13 Pro Max 128 ГБ: 9299 юаней или $1436

iPhone 13 Pro Max 512 ГБ: 11299 юаней или $1745

iPhone 13 Pro Max 1 ТБ: 14099 юаней или $2178

Отмечается, что стоимость рассчитана для китайского рынка, поэтому они могут заметно отличаться от цен США.

Презентация iPhone 13 ожидается в сентябре.