Опубликовано живое фото Google Pixel 6 в руках пользователя

Китайские СМИ опубликовали первое животе фото смартфона Google Pixel 6. Причём он уже находится в использовании и включён.

Снимок подтверждает новый дизайн смартфона, небольшую фронтальную камеру, а также безрамочный дизайн и нетипичную заднюю панель. Последняя получила два цвета, а камера выделена более тёмным оттенком.

Смартфону приписывают фирменный процессор на уровне Qualcomm Snapdragon 870 с мощными возможностями ИИ. Google Pixel 6 будет оснащен экраном AMOLED диагональю 6,4 дюйма, получит 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера получит главный модуль на 50 МП, фронтальная — на 8 МП. Обещан аккумулятор ёмкостью 4614 мА•ч.

Смартфоны покажут в октябре, но цены не сообщаются.