Дизайн Google Pixel 6 Pro подтвердил независимый источник

Сетевой инсайдер OnLeaks обнародовал новые сведения о будущем смартфоне Google Pixel 6 Pro. Он опубликовал качественную 3D-визуализацию новинки, а также рассказал о некоторых технических аспектах.

Как сообщается, Google Pixel 6 Pro оснастят 6,67-дюймовым дисплеем, который загибается на края. Экран получит вырез для фронтальной камеры, а основная будет оснащена тремя модулями, в том числе телеобъективом и сверхшироким.

Другие спецификации приписывают новинке подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, порт USB Type-C и систему беспроводной зарядки.

Отдельно отметим, что новая версия Pixel будет обозначиться именно Pro для более крупной модели. Комания отказалась от маркировки XL.

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