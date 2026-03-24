Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

23 марта стартовал прием заявок на 10-й международный конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026. В этом году он проходит под слоганом «Ваш кадр — сейчас».
HUAWEI XMAGE Awards 2026 включает в себя девять категорий:
- «Так далеко, так близко»;
- «Спокойная ночь»;
- «Цвет и тень»;
- «Лица»;
- «Согревающий душу мир»;
- «Экспериментальный взгляд»;
- «Раскадровка»;
- «Камера, мотор!»;
- «Активные моменты».
Формат конкурса остался прежним. Экспертное жюри отберет 100 лучших работ, которые войдут в коллекцию XMAGE 100. Авторы этих снимков получат денежное вознаграждение в размере $1500. Из них будут выбраны три победителя в номинации «Фотограф года», каждому из которых вручат по $10 000. Оценка будет основываться на художественной ценности работ.
Итоги конкурса планируется подвести и представить в конце года. Лучшие фотографии покажут на выставке в парижском Гран-Пале — международном центре искусства и моды.
Участвовать в конкурсе могут фотографы со всего мира. Прием заявок продлится до 16 августа включительно. Зарегистрироваться можно через различные каналы, в том числе через приложение My HUAWEI.
