Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Победители получат вознаграждение в размере $10 000.
23 марта стартовал прием заявок на 10-й международный конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026. В этом году он проходит под слоганом «Ваш кадр — сейчас».

HUAWEI XMAGE Awards 2026 включает в себя девять категорий:

  • «Так далеко, так близко»;
  • «Спокойная ночь»;
  • «Цвет и тень»;
  • «Лица»;
  • «Согревающий душу мир»;
  • «Экспериментальный взгляд»;
  • «Раскадровка»;
  • «Камера, мотор!»;
  • «Активные моменты».

Формат конкурса остался прежним. Экспертное жюри отберет 100 лучших работ, которые войдут в коллекцию XMAGE 100. Авторы этих снимков получат денежное вознаграждение в размере $1500. Из них будут выбраны три победителя в номинации «Фотограф года», каждому из которых вручат по $10 000. Оценка будет основываться на художественной ценности работ.

Итоги конкурса планируется подвести и представить в конце года. Лучшие фотографии покажут на выставке в парижском Гран-Пале — международном центре искусства и моды.

Участвовать в конкурсе могут фотографы со всего мира. Прием заявок продлится до 16 августа включительно. Зарегистрироваться можно через различные каналы, в том числе через приложение My HUAWEI.

