Обзор умного стабилизатора Steven от BukaTech с отслеживанием и LED-подсветкой

Снимать красиво сегодня может каждый — смартфоны стали умнее, камеры — мощнее, а приложения — доступнее. Но есть одна штука, которая отличает «картинку с рук» от по-настоящему плавного, кинематографичного видео: стабилизатор. И не просто стаб, а умный, со своими фишками. Именно такой я взял с собой в поездку по Армении — BukaTech Steven.

Для начала стоит отметить, что устройство стабилизирует изображение по трём осям, подключается к смартфону по Bluetooth, а управлять им можно как напрямую с панели управления, так и через мобильное приложение Gimbal Pro. Дополнительно есть съёмный ИИ-трекер, который распознаёт лицо, реагирует на жесты и снабжён собственной LED-подсветкой.

Именно поэтому я взял его с собой в отпуск — чтобы не просто снять очередные тревел-видео, а сделать это удобно, без дрожи в кадре и лишнего оборудования. Хотелось убедиться, насколько такое устройство способно заменить часть ручной работы блогера или репортёра на выезде.

Упаковка и комплектация

Стабилизатор поставляется в ярко-синей коробке с иллюстрацией устройства и краткими преимуществами. Оформление дружелюбное, не перегруженное технической информацией. Сразу видно — устройство нацелено не только на профессионалов, но и на продвинутых любителей.

Внутри коробки:

сам стабилизатор Steven

тренога-штатив

кабель USB-C

шнурок на руку для переноски

модуль ИИ-трекера

Всё аккуратно уложено в плотный формованный лоток и защищено от повреждений. Присутствует и подробная инструкция на русском языке — она пригодится, особенно для подключения и настройки трекера.

Комплектация выглядит полной: здесь есть всё, чтобы начать работу сразу после распаковки. Порадовало наличие штатива — это не всегда бывает в комплекте. Также удобно, что трекер сделан выносным — его можно снять, если он не нужен, чтобы упростить конструкцию.

Дизайн и ощущения от использования

Ручка стабилизатора выполнена с учётом эргономики — с удобными выемками под пальцы, благодаря которым устройство комфортно держать в руке. Все элементы управления расположены интуитивно: джойстик удобно ложится под большой палец, а курок — под указательный.

На корпусе расположены:

Индикатор питания

Индикатор Bluetooth-соединения

Индикаторы режимов работы (AF, HF, LF, FPV)

Кнопка включения/выключения

Кнопка спуска затвора

Джойстик управления положением смартфона

Боковой слайдер для зума/фокуса

Кнопка выбора режимов стабилизации

Смартфон крепится в надёжный универсальный держатель для устройств с диагональю до 180 мм и толщиной до 9,5 мм.

Моторы мощные — iPhone 15 Pro Max стабилизатор удерживает без проблем. Переключение между горизонтальной и вертикальной ориентацией реализовано как движением руки, так и через кнопку смены режима. Всё продумано для удобства. Устройство буквально просит: «бери и снимай».

Приложение и его функции

Для раскрытия всех возможностей стабилизатора рекомендуется установить фирменное приложение Gimbal Pro, доступное бесплатно в App Store и Google Play. Минимальные требования — iOS 12.2 или Android 8.0.

Основной интерфейс приложения интуитивный и лёгкий в освоении: на стартовом экране размещены основные функции — предпросмотр с камеры смартфона, кнопки управления режимами съёмки, переключение между фото и видео, доступ к галерее и активация трекинга лица или объекта.

Для тех, кто хочет получить полный контроль над съёмочным процессом, предусмотрен ручной режим. Перейдя в него через отдельное меню, пользователь получает доступ к тонким настройкам:

регулировке ISO ,

, установке выдержки ,

, изменению баланса белого ,

, ручной фокусировке ,

, управлению экспозицией.



Все элементы интерфейса адаптированы как для вертикальной, так и горизонтальной ориентации смартфона, что удобно при съёмке в разных форматах — от Reels до YouTube-видео.

Приложение регулярно обновляется, отличается стабильной работой и дружелюбным дизайном. За время тестирования на iPhone 15 Pro оно проявило себя без сбоев и ошибок подключения.

Особенность Gimbal Pro — грамотное разделение базовых и продвинутых функций: новичку легко разобраться в основных возможностях без лишней перегрузки, а более опытный пользователь найдёт всё необходимое для профессиональной настройки кадра.

Режимы работы стабилизатора

BukaTech Steven поддерживает несколько режимов съёмки, которые доступны напрямую через панель управления или ИИ-трекер — без необходимости использования приложения:

PhoneGo — режим для динамичной съёмки: стабилизатор мгновенно реагирует на движения руки.

— режим для динамичной съёмки: стабилизатор мгновенно реагирует на движения руки. Inception — эффект непрерывного поворота камеры на 360°, без возврата в исходное положение. Причём Steven способен поворачиваться вокруг своей оси бесконечно, не ограничиваясь одним оборотом. Например, если закрепить стабилизатор на штативе, активировать ИИ-трекер и двигаться вокруг штатива, устройство будет плавно следовать за оператором. Такая возможность встречается редко среди моделей в этом ценовом сегменте.

First Person View (FPV) — камера повторяет все движения руки, создавая эффект полного погружения.

— камера повторяет все движения руки, создавая эффект полного погружения. Lock Full (LF) — полная фиксация положения камеры.

— полная фиксация положения камеры. Half Follow (HF) — камера поворачивается только по одной оси.

— камера поворачивается только по одной оси. All Follow (AF) — камера плавно движется по двум осям.

Стабилизатор в деле: поездка в Армению

Для теста я взял стабилизатор в Армению — страну гор, ветров и бесконечных пейзажей. Идеальные условия, чтобы проверить, на что способен гаджет в реальной жизни.

Уже в первый день стало понятно: BukaTech Steven не просто украшение для съёмок — это рабочий инструмент. Он включается быстро, стабилизируется за пару секунд, и готов к работе. За всё время не было ни одного сбоя, зависания или ошибки подключения.

Я снимал в разных режимах: от классического пейзажа на фоне озера Севан до репортажа в движении — на лестницах, среди толпы, в ветреную погоду. Особенно порадовал режим PhoneGo — он превращает устройство в продолжение руки: камера реагирует мгновенно, можно снимать динамичные кадры, как в погоне или танце. В сочетании с FPV получается эффект «живой камеры» без рывков.

Модуль со светодиодной подсветкой и ИИ-трекером у Steven — съёмный и подключается через встроенный USB-C-разъём. Он вставляется в специальный порт сбоку верхнего моторчика стабилизатора и надёжно фиксируется, не болтается и не мешает работе подвесов. При этом его можно установить как для съёмки с фронтальной камерой, так и с основной, на задней стороне телефона.

LED-подсветка поддерживает 9 режимов работы, включая холодный, тёплый и нейтральный (комбинированный) свет. Переключение между режимами осуществляется с помощью кнопок на корпусе устройства, а текущий режим отображается через индикаторы.

Свет мягкий, но достаточно яркий — отлично подходит для съёмки в помещении или при недостаточном освещении, например, вечером. Особенно удобно для записи сторисов.

Функция AI-трекера жестов и распознавания лица — настоящая находка. Например, жест «пальцы в виде буквы V» — включает отслеживание лица, а жест показать ладонь — отключает его. Также можно включать или выключать подсветку. Такие фишки особенно полезны при съёмке в одиночку, когда руки заняты или камеру нужно оставить на штативе.

Отдельно отмечу, как уверенно он себя чувствует при поворотах и наклонах — даже при ветре. Видео стабильно, горизонт ровный, кадры плавные. Что особенно было важно для съёмок в горах. Трёхосевая стабилизация справляется с неровностями даже на ходу.

В течение всего отпуска я практически не держал смартфон в руках — всё делал через стабилизатор. Снимал видео, делал фото, переключал режимы — и всё это одной рукой.

Кому это нужно и зачем

Стабилизатор Steven от BukaTech — не просто аксессуар, а инструмент. Он будет полезен тем, кто:

снимает видео для блогов и соцсетей;

делает репортажи в движении (например, городские прогулки, интервью, события);

часто снимает один, без оператора;

хочет снимать красиво, но не хочет (или не умеет) монтировать трясущиеся кадры;

ведёт онлайн-курсы, трансляции или презентации;

записывает важные события из жизни — детские праздники, семейные мероприятия, вечеринки.

Отдельно стоит сказать о путешественниках: именно они оценят автономность, мобильность и трекинг. Устройство компактное, помещается в рюкзак и весит около 476 граммов — не рекордно мало, но вполне удобно для переноски. А с помощью трекера можно снять себя на фоне достопримечательностей без чьей-либо помощи.

Также это неплохой выбор для начинающих операторов и студентов, кто только пробует силы в мобильной съёмке. Да, это не замена профессиональному оборудованию, но в своём классе он делает многое: даёт стабильную картинку, автоматизирует кадр, даёт контроль.

Если у вас уже есть или вы планируете завести TikTok, Reels, YouTube Shorts или Telegram-канал, стабилизатор Steven станет настоящей находкой — особенно благодаря LED-подсветке и съёмному штативу.

Автономная работа

Автономность у BukaTech Steven — один из главных плюсов. Внутри — аккумулятор на 3600 мАч. Производитель обещает до 8 часов работы, и в реальности обещание вполне оправдано. За день активной съёмки (5–6 часов с перерывами) заряд ушёл на 60–70%.

Стабилизатор заряжается через привычный USB-C — от повербанка, ноутбука или розетки. Полная зарядка занимает около 3,5 часов, и при этом его можно использовать — удобно для съёмки в студии или на мероприятии.

ИИ-трекер и LED-подсветка подключаются напрямую к стабилизатору и питаются от его общего аккумулятора. При активном использовании трекинга лица, жестов и подсветки общее время работы устройства может сокращаться, но в стандартных условиях стабилизатор способен проработать до 8 часов на одном заряде.

Важно: если вы не используете активные функции, устройство автоматически переходит в режим ожидания, чтобы сэкономить батарею. При повторном касании оно мгновенно возвращается к жизни.

Съёмочный день без розетки — легко. Для своего класса это редкость и ещё один плюс в пользу Steven.

Итоги

Steven от BukaTech — это не просто стабилизатор, а настоящий помощник. Он сочетает эргономику, надёжную трёхосевую стабилизацию, гибкий функционал приложения и умные технологии: жестовое управление, трекинг, LED-подсветку. Всё это в компактном и автономном корпусе.

С ним удобно снимать и в поездке, и в студии. Он подойдёт блогерам, журналистам, путешественникам, новичкам и всем, кто хочет улучшить качество видео без лишних усилий. Steven создан для тех, кто ценит свободу действий: не нужно тратить время на тонкую настройку, учить сложные режимы или подключать тяжёлое оборудование.

На мой взгляд, Steven — пример того, каким должен быть стабилизатор 2025 года: доступным, умным, автономным и реально полезным. Берёшь, снимаешь, выкладываешь. Без лишних слов и настроек.

Steven от BukaTech Мощные моторы

Трёхосевая стабилизация

LED-подсветка и ИИ-трекер

Поддержка управления жестами

Широкий выбор режимов стабилизации

Подходит для Reels, TikTok, YouTube Shorts и прямых эфиров Купить на Ozon Подробнее на BukaTech

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