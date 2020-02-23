Опубликовано первое официальное изображение Redmi K30 Pro

Redmi опубликовала официальный тизер K30 Pro. Теперь ясно как будет выглядеть лицевая панель. Тыльная сторона смартфона пока остаётся в тайне — она появлялась на слишком противоречивых рендерах. Устройство приписывали и круглый блок камеры, и квадратный.

Изображение подтверждает, что экран Redmi K30 Pro лишён рамок и вырезов. Фронтальная камера, скорее всего, будет выдвижной. Навряд ли в смартфон бюджетно-среднего сегмента поставят подэкранную камеру — сложную и дорогую технологию.

Глава бренда Redmi Лу Вейбинг рассказал, что у новинки будет быстрая память LPDDR5 и UFS 3.0. Можно предположить, что производитель добавит к ним быстрые зарядки.

Представить Redmi K30 Pro могут в конце марта.