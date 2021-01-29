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Новости

Опубликован концепт iPhone 12s со сканером отпечатка в экране

Пока Apple держит интригу и отмалчивается, инсайдеры по-прежнему гадают, чего им ждать. На профильных ресурсах появилось видео, которое демонстрирует возможный дизайн iPhone 12s. Этот смартфон выйдет в рамках линейки 2021 года вместо iPhone 13.

Как ожидается, новинка получит почти тот же дизайн, что и нынешняя ветка. На рендерах и видео показано, что устройство имеет острые, а не скруглённые углы, уменьшенную «монобровь» и сканер Touch ID в экране. При этом у смартфона нет разъёма Lightning.

Как ожидается, Apple выпустит четыре модели. При этом без разъёма будет предположительно только iPhone 12s Pro Max. Помимо этого, обещан рост частоты экрана у дисплея в модели Pro.

При этом все модели получат сканер LiDAR для портретного режима, улучшения фокусировки и работы с дополненной реальностью. Наконец. Всем моделям приписывают по 6 ГБ ОЗУ.

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Источник:
LetsGoDigital
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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