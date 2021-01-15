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Новости

В 2021 году выйдут iPhone 12s

Похоже, что в этом году компания Apple не будет выпускать iPhone 13. По данным из цепочки поставок, новая линейка будет называться iPhone 12s. А «несчастливая» линейка выйдет в 2022-м.

Похоже, что компания намерена воспроизвести ситуацию с 6/6s. Новые смартфоны будут мало отличаться от номерных, они получат только небольшие улучшения.

Ожидается, что компания выпустит четыре модели на смену iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Их дизайн почти не изменится, однако толщина корпуса увеличится на 0,26 мм, а блока основной камеры — на 0,9 мм. Сама же камера получит сапфировое стекло.

А линейка Pro будет оснащена новой системой оптической стабилизации изображения. Помимо этого, старшим моделям приписывают экраны LTPO с частотой 120 Гц и технологией Freesync, которая позволит избежать возможных разрывов изображения.

Наконец, «эски» предположительно получат лазерные дальномеры и уменьшенные шторки.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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