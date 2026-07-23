Apple установит урезанный чип A19 Pro в MacBook Neo второго поколения

Apple уже работает над вторым поколением MacBook Neo. По данным Bloomberg и журналиста Тима Калпана, ноутбук выйдет в 2027 году и получит несколько важных обновлений, включая новый процессор A19 Pro, увеличенный объём оперативной памяти и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Главным изменением станет переход с чипа A18 Pro на A19 Pro, который также используется в iPhone 17 Pro и iPhone Air. По предварительным данным, производительность процессора вырастет примерно на 10–15%, а графика станет быстрее почти на 40% благодаря встроенным Neural Accelerators в каждом графическом ядре.

При этом Apple, как ожидается, установит в ноутбук упрощённую версию A19 Pro с пятиъядерным GPU вместо шестиядерного, используемого во флагманских iPhone.

Ещё одним важным обновлением станет увеличение объёма оперативной памяти с 8 до 12 ГБ. До 16 ГБ базовая конфигурация, по данным источников, не вырастет.

Благодаря более мощному процессору и увеличенному объёму памяти MacBook Neo 2 сможет поддерживать новые локальные функции Apple Intelligence, представленные на WWDC. Речь идёт о более точной системе диктовки и дополнительных возможностях настройки голоса Siri. Текущее поколение ноутбука такие функции не поддерживает из-за ограничений A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти.

Также Apple, как сообщается, продолжит обновлять линейку новыми цветами корпуса. Какие именно расцветки появятся у MacBook Neo 2, пока неизвестно.

По информации источников, релиз нового MacBook Neo ожидается в 2027 году. Официально Apple разработку устройства не подтверждала.