Apple установит урезанный чип A19 Pro в MacBook Neo второго поколения
Новости

Apple установит урезанный чип A19 Pro в MacBook Neo второго поколения

Следующее поколение самого доступного ноутбука Apple может стать заметно быстрее и впервые получить поддержку Apple Intelligence.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:07
Apple установит урезанный чип A19 Pro в MacBook Neo второго поколения

Apple уже работает над вторым поколением MacBook Neo. По данным Bloomberg и журналиста Тима Калпана, ноутбук выйдет в 2027 году и получит несколько важных обновлений, включая новый процессор A19 Pro, увеличенный объём оперативной памяти и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Главным изменением станет переход с чипа A18 Pro на A19 Pro, который также используется в iPhone 17 Pro и iPhone Air. По предварительным данным, производительность процессора вырастет примерно на 10–15%, а графика станет быстрее почти на 40% благодаря встроенным Neural Accelerators в каждом графическом ядре.

При этом Apple, как ожидается, установит в ноутбук упрощённую версию A19 Pro с пятиъядерным GPU вместо шестиядерного, используемого во флагманских iPhone.

Apple представила самый доступный MacBook Neo

Ещё одним важным обновлением станет увеличение объёма оперативной памяти с 8 до 12 ГБ. До 16 ГБ базовая конфигурация, по данным источников, не вырастет.

Благодаря более мощному процессору и увеличенному объёму памяти MacBook Neo 2 сможет поддерживать новые локальные функции Apple Intelligence, представленные на WWDC. Речь идёт о более точной системе диктовки и дополнительных возможностях настройки голоса Siri. Текущее поколение ноутбука такие функции не поддерживает из-за ограничений A18 Pro и 8 ГБ оперативной памяти.

Также Apple, как сообщается, продолжит обновлять линейку новыми цветами корпуса. Какие именно расцветки появятся у MacBook Neo 2, пока неизвестно.

По информации источников, релиз нового MacBook Neo ожидается в 2027 году. Официально Apple разработку устройства не подтверждала.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple превратит iPhone в «звонилку» за просрочку платежа: в бета-версии iOS 27 нашли неприятный сюрприз

В коде iOS 27 обнаружили режим, который способен почти полностью заблокировать iPhone при пропуске платежей.
Новости В США нашли способ продавать подорожавшие iPhone: Apple запускает лизинг гаджетов Новости Apple выпустила iOS 27 beta 4. Что нового?

Похожие материалы

Apple Камера iPhone 18 Pro Max впервые может получить переменную диафрагму

В диагностических файлах поставщика Apple обнаружили предполагаемые характеристики камеры iPhone 18 Pro Max.

 Apple Apple повысила цены на iPhone в Японии до 11%

Подорожание затронуло линейку iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e и базовый iPhone 16.

 Apple Apple готовит iPad mini с OLED-дисплеем и повышением цены

Уже этой осенью компания представит крупнейшее обновление iPad mini за несколько лет, а затем аналогичные экраны получит iPad…

 Apple Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с новой Siri и настройками Liquid Glass

По данным Apple, приложения в iOS 27 могут запускаться на 30% быстрее, а новые снимки появляются в медиатеке…

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Samsung представила Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra, Flip 8 и часы Galaxy Watch 9 «Яндекс Музыка» представила «Мою волну на двоих» для совместного прослушивания Realme неожиданно отменяет линейки GT 9 и Neo 9 Создатель «Пилы» спродюсирует нового «Робокопа» для Amazon Google представила Gemini 3.6 Flash и ещё две новые ИИ-модели Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 S: планшет для работы вдолгую

    Обзоры

  2. Обзор телевизора Tuvio TM65UFGCH52 с Mini-LED и частотой 144 Гц

    Обзоры

  3. Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзоры

  5. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры

  6. Обзор Xiaomi 17T Pro: субфлагман с замашками флагмана

    Обзоры
Смотреть все обзоры