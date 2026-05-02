Складной Huawei Pura X Max стал лидером продаж в Китае

Складной смартфон Huawei Pura X Max показал сильный старт на китайском рынке. По данным инсайдера Digital Chat Station, за первый день активировали более 97 тысяч устройств, включая коллекционную версию.

На втором месте оказался Redmi K90 Max с результатом свыше 82 тысяч активаций. Далее идут Oppo Find X9 Ultra с показателем около 45 тысяч и Oppo Find X9s Pro — примерно 37 тысяч.

Интерес к Pura X Max связывают с форм-фактором. Модель выполнена в широком складном формате, который отличается от классических решений и, судя по первым данным, оказался востребован у пользователей.