OnePlus официально уходит из США и Европы 

OnePlus официально объявила о прекращении работы на рынках США и Европы. Компания больше не будет выпускать новые смартфоны и другие устройства в этих регионах, подтвердив слухи, которые появлялись в течение последних месяцев.

Уже проданные устройства продолжат обслуживать по гарантии. Поддержку пользователей и выпуск обновлений возьмёт на себя материнская OPPO. В дальнейшем смартфоны OnePlus переведут с OxygenOS на ColorOS, однако владельцам оставят возможность вернуться на прежнюю оболочку. В таком случае новые обновления системы для устройства выпускаться не будут.

Представители компании не уточнили полный список рынков, где OnePlus продолжит работу. Подтверждено сохранение бизнеса в Китае, а индийское подразделение заявило, что операционная деятельность в стране не изменится.

Одновременно OPPO сообщила о реструктуризации realme. Бренд прекратит выпуск новых устройств в Китае и сосредоточится на международных рынках.

OnePlus также продолжает готовить следующий флагманский смартфон OnePlus 16. Его выход в Китае ожидается в 2026 году, однако глобальный запуск после ухода бренда из США и Европы остаётся под вопросом.