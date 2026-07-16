OnePlus официально уходит из США и Европы 
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OnePlus официально уходит из США и Европы 

Работа OnePlus в Китае и Индии продолжится.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:21
OnePlus официально уходит из США и Европы 

OnePlus официально объявила о прекращении работы на рынках США и Европы. Компания больше не будет выпускать новые смартфоны и другие устройства в этих регионах, подтвердив слухи, которые появлялись в течение последних месяцев.

Уже проданные устройства продолжат обслуживать по гарантии. Поддержку пользователей и выпуск обновлений возьмёт на себя материнская OPPO. В дальнейшем смартфоны OnePlus переведут с OxygenOS на ColorOS, однако владельцам оставят возможность вернуться на прежнюю оболочку. В таком случае новые обновления системы для устройства выпускаться не будут.

Представители компании не уточнили полный список рынков, где OnePlus продолжит работу. Подтверждено сохранение бизнеса в Китае, а индийское подразделение заявило, что операционная деятельность в стране не изменится.

Одновременно OPPO сообщила о реструктуризации realme. Бренд прекратит выпуск новых устройств в Китае и сосредоточится на международных рынках.

OnePlus также продолжает готовить следующий флагманский смартфон OnePlus 16. Его выход в Китае ожидается в 2026 году, однако глобальный запуск после ухода бренда из США и Европы остаётся под вопросом.

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