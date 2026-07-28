Оденьте Питера Паркера в костюм из «Нового дня»: в Marvel’s Spider-Man 2 вышло бесплатное обновление

Для Marvel’s Spider-Man 2 вышло обновление 1.005.000 на PlayStation 5 и ПК. Главным нововведением стали два бесплатных костюма для Питера Паркера.

Первый образ, получивший название Fresh Start, основан на костюме Тома Холланда из фильма «Человек-паук: Новый день». Второй перенесли из файтинга Marvel Tōkon: Fighting Souls.

На PS5 Pro игра также получила нативную поддержку улучшенной версии технологии масштабирования PSSR. Ранее владельцы консоли могли активировать новый алгоритм через системные настройки, но теперь он официально интегрирован в Marvel’s Spider-Man 2.

Кроме того, разработчики добавили энергосберегающий режим для консолей PlayStation 5.

Обновление распространяется бесплатно. Сейчас Insomniac Games сосредоточена на разработке Marvel’s Wolverine (трейлер).