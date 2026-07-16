realme официально переходит на ColorOS. Что изменится для владельцев смартфонов?

Realme объявила о переходе своих смартфонов на ColorOS. Начиная с ColorOS 17 на базе Android 17 именно она станет основной программной платформой для новых устройств бренда. Распространение обновления начнётся до конца 2026 года, а список совместимых моделей компания опубликует позже.

При этом речь не идёт о принудительной замене оболочки. Владельцы совместимых смартфонов смогут самостоятельно решить, переходить ли на ColorOS. Если пользователь останется на realme UI, смартфон продолжит работать на прежней системе в рамках заявленного срока поддержки.

Компания также подтвердила возможность отката. После установки ColorOS пользователи смогут вернуться на realme UI, если новая оболочка их не устроит.

В realme подчёркивают, что объединение касается прежде всего программной платформы. Фирменный дизайн, эксклюзивные функции и другие особенности бренда сохранятся. По сути, пользователи получат знакомый интерфейс, но уже на общей технологической базе OPPO.

Для устройств, которые не попадут в программу обновления до ColorOS 17, ничего не изменится. Они продолжат получать обещанные ранее обновления и исправления безопасности до окончания официального срока поддержки.

Хотя realme UI и раньше базировалась на ColorOS, теперь различия между оболочками станут ещё меньше. В компании рассчитывают, что использование единой платформы позволит быстрее внедрять новые функции Android, ускорить выпуск обновлений и сократить количество программных ошибок.

Одновременно realme опровергла слухи о возможном сворачивании бизнеса. Компания заявила, что остаётся самостоятельным брендом внутри OPPO и продолжит работать в прежнем режиме. Заявление появилось на фоне недавних публикаций зарубежных СМИ, в которых утверждалось, что OPPO готовит масштабную реструктуризацию своих мобильных брендов.