В России стартовали продажи складных смартфонов Find N3 Series

Смартфоны серии OPPO Find N3, недавно представленные на российском рынке, теперь доступны для покупки в магазинах сети М.Видео. Первые покупатели новинок до 8 января 2024 года получат специальные условия и подарки.

При покупке смартфона Find N3 в М.Видео можно бесплатно получить планшет OPPO Pad Air на 64 Гб, а приобретая компактный Find N3 Flip, предоставят беспроводные наушники OPPO Enco Air3 Pro.

Стоимость серии Find N3 в России

Find N3 доступен в черном цвете со спинкой под кожу и глянцевом золотом за 219 999 рублей;

доступен в черном цвете со спинкой под кожу и глянцевом золотом за 219 999 рублей; Find N3 Flip доступен в золотом и черном цвете за 119 999 рублей.

Оба смартфона имеют гарантию на 2 года и доступны в рассрочку до 24 месяцев.