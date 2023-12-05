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В России стартовали продажи складных смартфонов Find N3 Series

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Валентин Снежин сегодня в 16:05

Смартфоны серии OPPO Find N3, недавно представленные на российском рынке, теперь доступны для покупки в магазинах сети М.Видео. Первые покупатели новинок до 8 января 2024 года получат специальные условия и подарки.

При покупке смартфона Find N3 в М.Видео можно бесплатно получить планшет OPPO Pad Air на 64 Гб, а приобретая компактный Find N3 Flip, предоставят беспроводные наушники OPPO Enco Air3 Pro.

Стоимость серии Find N3 в России

  • Find N3 доступен в черном цвете со спинкой под кожу и глянцевом золотом за 219 999 рублей;
  • Find N3 Flip доступен в золотом и черном цвете за 119 999 рублей.

Оба смартфона имеют гарантию на 2 года и доступны в рассрочку до 24 месяцев.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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