Opera стал первым в мире альтернативным браузером для Chromebook

Opera стал первым в мире альтернативным браузером, оптимизированным для Chromebook. Браузер предлагает целый ряд функций, ранее недоступных на платформе Chrome OS, в том числе встроенные мессенджеры, крипто-кошелек, блокировщик рекламы и диалоговых окон о файлах cookie, а также цветные темы оформления.

Chrome OS становится все более популярной операционной системой: многие отдают предпочтение Chrome OS из-за удобства ее использования в работе и учебе. Если в 2020 году было продано 30 млн устройств Chromebook, то в текущем году будет поставлено ещё 40 млн девайсов. В первом квартале этого года поставки Chromebook выросли на 276%, достигнув рекордных 12 млн штук за первые три месяца.

Несмотря на растущую популярность, на Chromebook до сегодняшнего дня не был доступен полноценный оптимизированный браузер, альтернативный Chrome.

Как показало исследование Opera, люди предпочитают пользоваться разными браузерами для разных целей, например, одним – для решения рабочих задач, а другим – в свое свободное время.

Opera для Chromebook работает на базе оптимизированного браузера Opera для Android. Это значит, что пользователи могут полноценно работать на своем ноутбуке и при этом иметь доступ к функциям мобильного браузера. При этом, можно по-прежнему использовать мышь и клавиатуру, а также комбинации клавиш, таких как Ctrl +T для создания новой вкладки и Ctrl + L для выделения адресной строки.

Браузер может быть синхронизирован с другими браузерами Opera на компьютерах и мобильных устройствах с помощью функции Flow. Для этого нужно отсканировать QR-код, после чего будет создан персональный чат со сквозным шифрованием. В нем пользователи могут создавать заметки, хранить изображения и небольшие файлы, а также сохранять ссылки, доступные для просмотра на любых других устройствах с Opera.

Загрузить браузер Opera для Chrome OS можно через Google Play.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram