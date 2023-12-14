В браузере Opera GX появилась «паническая кнопка»

В браузере Opera GX появилась специальная функция «Panic Button» для экстренного скрытия открытых вкладок и автоматического открытия «скучных» сайтов — например, «Википедию». Опция стала доступной после декабрьского обновления и работает без ограничений по регионам.

Panic Button может быть назначена на любую «горячую» клавишу. Нажав на нее, мгновенно приостанавливается воспроизведение контента на всех активных веб-страницах, а сами страницы скрываются. Для возврата к просмотру, достаточно повторно нажать на “горячую” клавишу. Кроме того, пользователи могут задать список сайтов, которые будут отображаться в случае экстренных ситуаций.

Как это выглядит:

Видео DTF

Для активации функции Panic Button необходимо включить опцию «Early Bird» в настройках браузера. Это можно сделать быстро через поиск в параметрах Opera GX.