Браузер Opera One получил вертикальные вкладки и обновлённый поиск через Google Lens

Opera выпустила обновление настольного браузера Opera One. В нём появились вертикальные вкладки и расширенная интеграция с Google Lens.

Новый режим переносит открытые вкладки с верхней панели в боковую колонку. Её ширину можно менять, а названия страниц — отображать полностью или скрывать, оставляя только значки сайтов. Это должно упростить работу с большим количеством открытых вкладок.

Включить функцию можно в настройках браузера, в разделе «Браузер» → «Вкладки».

Opera также расширила возможности Google Lens. Теперь поиск по картинкам запускается прямо из поисковой строки на стартовой странице. Пользователь может загрузить файл с компьютера, перетащить изображение в окно, вставить его из буфера обмена или указать ссылку.

Результаты поиска откроются в текущей вкладке. Ранее Google Lens уже был встроен в Opera One, но теперь функция стала доступнее и получила больше вариантов загрузки изображений.