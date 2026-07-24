Браузер Opera One получил вертикальные вкладки и обновлённый поиск через Google Lens
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Браузер Opera One получил вертикальные вкладки и обновлённый поиск через Google Lens

В браузере появилась боковая панель вкладок, а искать по изображениям теперь можно прямо со стартовой страницы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 06:00
Браузер Opera One получил вертикальные вкладки и обновлённый поиск через Google Lens

Opera выпустила обновление настольного браузера Opera One. В нём появились вертикальные вкладки и расширенная интеграция с Google Lens.

Новый режим переносит открытые вкладки с верхней панели в боковую колонку. Её ширину можно менять, а названия страниц — отображать полностью или скрывать, оставляя только значки сайтов. Это должно упростить работу с большим количеством открытых вкладок.

Включить функцию можно в настройках браузера, в разделе «Браузер» → «Вкладки».

Opera также расширила возможности Google Lens. Теперь поиск по картинкам запускается прямо из поисковой строки на стартовой странице. Пользователь может загрузить файл с компьютера, перетащить изображение в окно, вставить его из буфера обмена или указать ссылку.

Результаты поиска откроются в текущей вкладке. Ранее Google Lens уже был встроен в Opera One, но теперь функция стала доступнее и получила больше вариантов загрузки изображений.

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