OpenAI запустила платные API для использования ChatGPT компаниями

OpenAI представила API-интерфейсы для своих нейросетевых моделей ChatGPT и Whisper. Теперь разработчики и сторонние компании могут воспользоваться возможностями алгоритмов.

Стоимость API ChatGPT составляет 0,002 доллара за генерацию 1000 токенов (около ~700 слов), а возможности Whisper обойдутся в 0,006 доллара за минуту.

Компания отмечает, что использование данных, полученных через API, без разрешения разработчика для обучения моделей запрещено.

ChatGPT и Whisper уже нашли применение в реальном мире. Например, чат-бот My AI в приложении Snapchat помогает в создании писем и даёт рекомендации по разным вопросам, а чат-бот Q-Chat от учебной платформы Quizlet представляет собой персонализированного репетитора, а приложение Instacart отвечает на вопросы о еде и даёт рекомендации по здоровому питанию.

ChatGPT был запущена в ноябре 2022 года и позволяет задавать любые вопросы и получать развёрнутые ответы. Однако, из-за того, что нейросеть не подключена к интернету, иногда она искажает факты и может выдавать токсичные или провокационные ответы при определённых запросах. Whisper — это ещё одна нейросеть OpenAI, которая обучена на 680 000 часов аудио и способна точно переводить речь в текст.