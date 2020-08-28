OnePlus выпустит ещё один смартфон за $200

Бренд OnePlus известен прежде всего тем, что выпускает флагманские смартфоны по относительно небольшой цене, но способные конкурировать с флагманами других производителей по больше цене. Но вот, видимо и представители OnePlus решили попробовать себя на бюджетном рынке. Это подтверждается решением выпуска смартфона среднего класса – OnePlus Nord, а теперь и настоящего бюджетника за 200 долларов.

Кстати, все характеристики этого девайса – OnePlus Clover, уже гуляют по сети. Итак, бюджетник от OnePlus (как необычно звучит), получит однокристальную систему Snapdragon 460 и емкую батарею на 6 000 мАч. Согласитесь, что для такого устройства ценник в 200 долларов – это не так уж и много. Если же говорить о других характеристиках смартфона, то он также получит IPS-дисплей с диагональю 6,52 дюйма и разрешением 1560×720 точек.

OnePlus Nord

Если говорить о памяти, то в OnePlus Clover предполагается наличие 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ. На задней панели располагается дактилоскопический датчик и тройная основная камера, состоящая из модулей разрешением 13+2+2 МП. Для зарядки столь емкого аккумулятора используется не самая мощная зарядка – 18 Вт. Также есть упоминание наличия стандартного аудиоразъема. Ожидается, что выход OnePlus Clover состоится уже осенью.