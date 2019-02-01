Представлен OnePlus Nord с дисплеем 90 Гц и процессором Snapdragon 765G
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Представлен OnePlus Nord с дисплеем 90 Гц и процессором Snapdragon 765G

OnePlus провела первую в мире презентацию в режиме дополненной реальности. Как и ожидалось, компания анонсировала смартфон Nord, которая стала родителей новой линейки. Смартфон относится к среднебюджетным аппаратам, а главная его цель предоставить пользователю максимум функций с производительностью при небольшой стоимости.

OnePlus Nord получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и вырезом для двойной фронтальной камеры. Также в дисплее расположен сканер отпечатков пальцев.

  • Oneplus Nord 2

Процессором OnePlus Nord служит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdagon 765G с поддержкой 5G. На выбор доступна модель в модификации 6, 8 и 12 ГБ оперативной памятью типа LPDDR4x. Ёмкость аккумулятора составляет 4115 мАч с функцией быстрой зарядки Warp Charge 30T, умеющая заряжать батарею до 70% всего за 30 минут.

  • Oneplus Nord 1

Основная камера перекочевала с OnePlus 8. Аналогичный модуль на 48 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп ультраширокоугольный модуль и датчик на 5 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп с переключением на ультраширокоугольный датчик 8 Мп с углом обзора 119 градусов.

OnePlus Nord появится в продаже 4 августа по цене от 399 евро.

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