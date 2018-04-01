OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
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OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой

OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.

Его особенность в задней тройной камере, которая становится видимой только при необходимости. Скрыть её удалось за счет электрохромного стекла, которое может за 0,7 секунды становиться затемнённым или прозрачным.

  • Oneplus 2 1
  • Oneplus 2

Кроме того, есть специальный режим для фотосъёмки при ярком освещении – стекла слегка затемняются. Но под определённым углом камеру можно лицезреть в «скрытом» режиме.

Внешний вид Concept One выполнен в фирменной стиле McLaren из кожи желтого цвета. Как и следует из названия, смартфон является только концептом, следовательно, не готов к серийному производству.

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