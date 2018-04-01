OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой

OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.

Его особенность в задней тройной камере, которая становится видимой только при необходимости. Скрыть её удалось за счет электрохромного стекла, которое может за 0,7 секунды становиться затемнённым или прозрачным.

Кроме того, есть специальный режим для фотосъёмки при ярком освещении – стекла слегка затемняются. Но под определённым углом камеру можно лицезреть в «скрытом» режиме.

Внешний вид Concept One выполнен в фирменной стиле McLaren из кожи желтого цвета. Как и следует из названия, смартфон является только концептом, следовательно, не готов к серийному производству.