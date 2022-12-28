OnePlus готовится к анонсу Oneplus Ace 2 на Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядкой 100вт

Китайская компания OnePlus в ближайшее время выпустит новый флагманский смартфон — OnePlus 11. Устройство сначала будет представлено в Китае, а глобальная версия должна выйти в феврале 2023. Помимо OnePlus 11, также ожидается анонс OnePlus Ace 2.

По данным источника из Weibo, смартфон Ace 2 оснастят процессором Snapdragon 8+ Gen 1. А анонс состоится вначале будущего 2023 года. Помимо мощного чипа, устройство получит изогнутый OLED-экран с разрешением 1.5K, т.е. не превысит 2880 x 1500 пикселей. Также экран будет работать на частоте обновления 120 Гц.

Это будет устройство бюджетного сегмента, но при этом Ace 2 получит 100-ваттную ускоренную зарядку, которая также присутствует в грядущем OnePlus 11. Питается Ace 2 от аккумулятора ёмкостью 5 000 мАч. Также будет основной модуль с разрешением 50 МП.

Ожидается, что OnePlus Ace 2 ко всему прочему, получит ИК-порт и селфи камеру с центральным вырезом на верхней передней панели телефона.

Флагман OnePlus 11 дебютирует в Китае 4 января 2023 года и где-то в этот период (не факт, что в день анонса флагман), мы увидим анонс и бюджетного OnePlus Ace 2.