OnePlus готовит Ace 3 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ ОЗУ

Компания OnePlus готовит Pro-версию смартфона Ace 3. Базовую модель представили в Китае в начале года, на глобальный рынок она вышла под названием OnePlus 12R.

Инсайдер Smart Pikachu поделился некоторыми ключевыми деталями OnePlus Ace 3 Pro, который придет на смену прошлогоднему Ace 2 Pro.

По его словам, Ace 3 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет доступно в конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и с 1 ТБ постоянной памяти UFS 4.0. Что касается экрана, то, как сообщает информатор, он будет изогнутым.

Более ранние утечки указывали на металлические рамки и стеклянную крышку смартфона. Хотя сроки запуска не разглашаются, флагман может дебютировать в первой половине 2024 года.

Кроме того, OnePlus готовится выпустить специальную версию OnePlus Ace 3 Genshin Impact 28 февраля.