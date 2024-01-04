Представлен OnePlus Ace 3 — мощный субфлагман по доступной цене

Не успел начаться 2024 год, как в Китае представили новое устройство. Компания OnePlus анонсировала субфлагман Ace 3 в знакомом дизайне с процессором 2022 года по адекватной цене.

Характеристики OnePlus Ace 3

Габариты: 163,3×75,3×8,8 мм, 207 г

Дисплей: 6,78 дюйма (2780×1264), LTPO AMOLED, от 1 до 120 Гц, до 4500 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 ядер, 4-нанометровый техпроцесс)

ОЗУ: 12/16 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Батарея: 5500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

Камеры: основная — 50 Мп (Sony IMX890, f/1,8, 24 мм, OIS), широкоугольная — 8 Мп (Sony IMX355, f/2,2, 16 мм), макро — 2 Мп (f/2,4, 22 мм), фронтальная —16 Мп (f/2,4)

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев

ОС: ColorOS 14.0 (Android 14)

Связь: Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G, Wi-Fi 7, NFC, USB-C 2.0, Dual SIM

Дизайн устройства все тот же, что был в OnePlus 11. Ace 3 имеет алюминиевую рамку, заднюю панель из матового стекла и круглый островок камеры, сливающийся с боковой рамкой. Также он получил фирменный трехступенчатый переключатель звуковых профилей. Смартфон предлагается в цветах Naruto Gold, Moon Sea Blue и Star Black.

OnePlus Ace 3 набирает 1,743 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Восьмиядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 2, который был анонсирован в ноябре 2022 года, имеет 1 ядро Cortex-X3 на 3200 МГц, 2 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц, 2 ядра Cortex-A710 на 2800 МГц и 3 ядра Cortex-A510 на 2000 МГц.

Система охлаждения использует графит и имеет испарительную камеру площадью 9140 мм². Аккумулятор заряжается с 0% до 100% за 27 минут.

Предзаказы в Китае уже начались, а полноценные продажи стартуют 8 января. Цены следующие:

12/256 ГБ — 2599 юаней (~32 700 рублей)

16/512 ГБ — 2999 юаней (~37 700 рублей)

16 ГБ/1 ТБ — 3499 юаней (~44 000 рублей)

За пределами Китая OnePlus Ace 3 будет продаваться как OnePlus 12R, презентация которого запланирована на 23 января.