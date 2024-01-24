Представлена глобальная версия субфлагмана OnePlus 12R: урезанный «китаец» на Snapdragon 8 Gen 2

Вместе с OnePlus 12 на глобальный рынок официально вышел субфлагман OnePlus 12R. В Китае этот смартфон продается под названием OnePlus Ace 3.

Как и в случае с флагманом, характеристики OnePlus 12R полностью повторяют представленный в начале года OnePlus Ace 3. Так, смартфон получил чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти, но только 256 ГБ постоянной. Напомним, китайская версия имеет до 1 ТБ ПЗУ.

OnePlus 12R оснащен испарительной камерой площадью 9140 мм², размер которой сравним с камерой в OnePlus 12. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, но в США поставляется с адаптером на 80 Вт. Подробнее о характеристиках смартфона, читайте в материале.

Смартфон доступен в темно-сером и голубом цветах. Цены на устройства следующие:

8 + 128 ГБ – $500 (~44500 рублей)

16 + 256 ГБ – $600 (~53400 рублей)

Стоит отметить, что глобальная версия субфлагмана дороже китайского варианта. OnePlus Ace 3 в топовой комплектации 16 ГБ/1 ТБ оценили в 3499 юаней или 44 000 рублей.