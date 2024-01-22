OnePlus выпустит смартфон Ace 3 в стиле Genshin Impact

Компания OnePlus официально объявила, что 28 февраля будет представлен смартфон OnePlus Ace 3 Genshin Impact Custom Edition.

Специальная версия получит новый цвет корпуса, судя по опубликованному тизеру он будет фиолетовый. Кроме того, смартфон получит специальную упаковку, дополнительные аксессуары и предустановленную тему в стиле Genshin Impact. Характеристики устройства будут идентичны базовой версии смартфона, представленного в январе 2024 года.

Это не первый коллаб OnePlus и Genshin Impact. В августе 2023 года был представлен OnePlus Ace 2 Pro, выполненный в стиле игры.