Опасный смартфон: OnePlus 8 Pro взорвался в режиме ожидания

На Reddit был опубликован видеоролик в котором пользователь жалуется на взрыв батареи своего смартфона OnePlus 8 Pro. Этот инцидент выделяется из-за двух причин: обычно подобные случаи происходят в Индии и азиатских странах, а также чаще затрагивают бюджетные модели. В данном случае взрыв произошел с устройством 2020 года, но всё-таки с флагманским.

В комментарии к видео пользователь обращается к службе поддержки OnePlus, утверждая, что его телефон взорвался в режиме ожидания, даже не заряжаясь. Он выразил недовольство тем, что получил отказ в поддержке, с объяснением, что взрыв связан с давлением на материнскую плату. Сам пользователь выразил обеспокоенность за свою жизнь, утверждая, что спал в непосредственной близости от телефона в момент взрыва и просит провести расследование и найти решение проблемы.

Пока неясно, как разрешится данная ситуация и какие действия предпримет OnePlus.