OnePlus 8 представят 14 апреля

Презентация OnePlus 8 пройдет 14 апреля в режиме онлайн, так как собирать журналистов из разных точек мира в одном месте очень опасно.

В анонсе презентации OnePlus покажет дисплей с частотой обновления 120 Гц, что является уникальным. Но такая же частота есть и во многих других смартфонах, поэтому компания постарается удивить максимально маленькими рамками и невидимым объективом фронтальной камеры, который будет спрятан в углу дисплея.

На просторах интернета уже можно найти подробные изображения OnePlus 8 и 8 Pro, а так же все их характеристики. Смартфоны получат новый и мощный процессор Snapdragon 865, набор из трех и четырех камер и корпус без отдельного разъема для наушников.

Обычный OnePlus 8 обладает процессором Snapdragon 865 с 5G-модемом, дисплеем в 6,55-дюймов Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц. ОЗУ гаджета составляет 8/12 ГБ LRDDR4X. Главная камера с разрешением 48 Мп, а так же второстепенные с 16 Мп и 2 Мп, фронтальная – 16 Мп. Емкость аккумулятора 4300 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт.

Пока стоимость флагмана не указывалась, но стоит отметить, что каждое новое поколение смартфонов компания постепенно повышает цены.