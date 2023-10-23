Официально: названа дата презентации флагманов Xiaomi 14 на базе HyperOS

Сегодня генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) назвал дату презентации флагманских смартфонов серии Xiaomi 14, которые будут работать на базе новой операционной системе HyperOS.

По его словам, мероприятие состоится 26 октября 2023 года в 14:00 по МСК. Кроме этого, лидер компании заявил, что этот момент станет скачком вперёд для Xiaomi, а операционная система HyperOS предложит экосистему для смартфонов, «умных» домов и автомобилей. Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi и Leica объединили усилия для создания прорывной мобильной оптики.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики и стоимость флагмана Xiaomi 14.