Официально: флагман Meizu 21 показали на фото и назвали дату анонса

Сегодня компания Meizu опубликовала в Weibo фотографию грядущего флагмана Meizu 21, а также назвала дату презентации смартфона и других устройств.

Судя по опубликованному изображению, Meizu 21 в сравнении с Meizu 20 и 20 Pro получит чуть менее вытянутый дисплей и симметричную экранную рамку, окрашенную в белый цвет как у классических смартфонов компании прошлых лет.

Кроме этого, компания сообщила, что 30 ноября состоится мероприятие, на котором будет представлен флагман Meizu 21, экосистема Flyme и Flyme Auto, умные очки дополненной реальности Meizu AR и другие устройства.

Что касается технических характеристик Meizu 21, ожидается что смартфон получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплей с узкими рамками толщиною всего 1,74 мм со всех сторон. Ёмкость аккумулятора составит 4800 мАч, а за фото-видео возможности будет отвечать тройной модуль камер из которых главный сенсор на 50 Мп Sony IMX966 размером 1/1,43″ и поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширик на 16 Мп Samsung S5K3P9 и телевик на 12 Мп Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера предложит сенсор на 32 Мп Samsung GD2.