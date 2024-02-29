Вышел Meizu 21 Pro c топовым «железом» и встроенным ИИ – последний смартфон компании

Компания Meizu представила, вероятно, свой последний смартфон – Meizu 21 Pro. Напомним, базовая модель вышла в конце ноября прошлого года.

Новое устройство привлечет внимание ценителей минималистичного дизайна, так как имеет форму плоского прямоугольника. На задней панели Meizu 21 Pro расположены четыре круглых элемента: три линзы камеры и одна вспышка с RGB-кольцом.

Характеристики Meizu 21 Pro

Габариты: 165 × 74,4 × 8 мм, 208 г

Дисплей: 6,79 дюйма, OLED LTPO, 3192×1368, 120 Гц, до 1250 нит, защитное стекло Titan Glass 2.0

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ

ПЗУ: 256/512/1024 ГБ

Камера: основная – 50 Мп (OmniVision OV50H, f/1.9, OIS); сверхширик – 13 Мп (f/2.4); телеобъектив – 10 Мп (f/2.08, OIS, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум); фронтальная – 32 Мп (f/2.4)

Аккумулятор: 5050 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт

Защита от воды: IP68

ОС: Flyme OS 10.5 (Android 14)

Под экраном смартфона находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch Max. Также стоит выделить продвинутую систему охлаждения с испарительной камерой, усовершенствованный вибромотор mEngine Ultra и пользовательский интерфейс с ИИ-функциями.

Meizu 21 Pro доступен в четырех цветовых решениях: белом, синем, черном и зеленом (из экокожи). Цены следующие:

12/256 ГБ – $695 (~63100 рублей)

16/512 ГБ – $750 (~68100 рублей)

16 ГБ/1 ТБ – $820 (~74500 рублей)

Скорее всего, Meizu 21 Pro станет последним традиционным смартфоном бренда, так как компания планирует сосредоточиться на производстве устройств с искусственным интеллектом.