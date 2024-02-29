Вышел Meizu 21 Pro c топовым «железом» и встроенным ИИ – последний смартфон компании

Компания Meizu представила, вероятно, свой последний смартфон – Meizu 21 Pro. Напомним, базовая модель вышла в конце ноября прошлого года.
Новое устройство привлечет внимание ценителей минималистичного дизайна, так как имеет форму плоского прямоугольника. На задней панели Meizu 21 Pro расположены четыре круглых элемента: три линзы камеры и одна вспышка с RGB-кольцом.
Характеристики Meizu 21 Pro
- Габариты: 165 × 74,4 × 8 мм, 208 г
- Дисплей: 6,79 дюйма, OLED LTPO, 3192×1368, 120 Гц, до 1250 нит, защитное стекло Titan Glass 2.0
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- ОЗУ: 12/16 ГБ
- ПЗУ: 256/512/1024 ГБ
- Камера: основная – 50 Мп (OmniVision OV50H, f/1.9, OIS); сверхширик – 13 Мп (f/2.4); телеобъектив – 10 Мп (f/2.08, OIS, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум); фронтальная – 32 Мп (f/2.4)
- Аккумулятор: 5050 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 10 Вт
- Защита от воды: IP68
- ОС: Flyme OS 10.5 (Android 14)
Под экраном смартфона находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch Max. Также стоит выделить продвинутую систему охлаждения с испарительной камерой, усовершенствованный вибромотор mEngine Ultra и пользовательский интерфейс с ИИ-функциями.
Meizu 21 Pro доступен в четырех цветовых решениях: белом, синем, черном и зеленом (из экокожи). Цены следующие:
- 12/256 ГБ – $695 (~63100 рублей)
- 16/512 ГБ – $750 (~68100 рублей)
- 16 ГБ/1 ТБ – $820 (~74500 рублей)
Скорее всего, Meizu 21 Pro станет последним традиционным смартфоном бренда, так как компания планирует сосредоточиться на производстве устройств с искусственным интеллектом.